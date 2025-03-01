Протаранившего остановку с людьми в Петербурге водителя автобуса арестовали

Водителя, который устроил масштабную аварию с гибелью пожилой женщины в Московском районе Санкт-Петербурга, отправили в СИЗО до 27 апреля. Такое решение вынес Московский районный суд.

В объединенной пресс-службе городских судов уточнили, что водитель автобуса после потери контроля над управлением транспортного средства из-за значительного превышения скорости повредил минимум 10 автомобилей.

По предварительным данным, ошибку мужчина совершил при проезде перекрестка Варшавской улицы и Ленинского проспекта.

В результате автобус вынесло на встречку, где он врезался в две легковушки, а дальше улетел на дорогу в боковом проезде и повредил восемь припаркованных автомобилей.

После тарана остановки, где находились люди, транспортное средство не остановилось и поехало дальше, где столкнулось с другим автобусом.

Авария с автобусом произошла в минувшую пятницу, 28 февраля. В пресс-службе района заявили, что водителю стало плохо во время движения, поэтому он потерял контроль над транспортным средством. Частично это заявление подтвердилось снятым в кабине видео, которое оказалось в распоряжении 360.ru.

Сотрудники городского главка СК завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и задержали водителя.