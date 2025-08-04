Прокурор попросил продлить арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

Гособвинение попросило 2-й Западный окружной военный суд продлить арест 19 фигурантам теракта в «Крокус Сити Холле» еще на полгода. Об этом рассказала ТАСС представитель 127 потерпевших, адвокат Людмила Айвар.

«Обвинение попросило продлить подсудимым срок ареста еще на полгода — до 7 января», — сказала она.

Суд приступил к слушанию дела 4 августа. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме из-за секретных данных в материалах дела. Четверо террористов признали вину, раскаялись и извинились перед жертвами.

Ранее Татьяна Рузанова — одна из потерпевших — рассказала, что фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» на допросе сидят со склоненной головой. Женщина отметила, что не пострадала от террористической атаки, но испытала сильный стресс, из-за которого ей пришлось обратиться к психологу и принимать антидепрессанты.

Расследовать теракт в «Крокусе» помогли 16 переводчиков с трех разных языков.