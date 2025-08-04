Трое из четырех исполнителей теракта в «Крокусе» полностью признали вину

Трое из четырех исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» на заседании Второго Западного окружного военного суда полностью признали вину и попросили прощения у потерпевших. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на участника судебного процесса.

Четвертый подсудимый, по его словам, признал вину частично, заявив, что не участвовал в самом теракте, но подтвердил членство в террористической группировке.

Ранее гособвинитель попросил рассматривать дело в закрытом режиме, чтобы избежать возможных провокаций со стороны оставшихся на свободе сообщников подсудимых.

При этом одна из потерпевших рассказала, что все четверо подсудимых сидят со склоненными головами и отвечают на вопросы, которые им задают. Она призвала приговорить их к высшей мере наказания.