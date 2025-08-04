Расследовать теракт в «Крокусе» помогли 16 переводчиков с трех разных языков

Для помощи следователям с делом о теракте в «Крокус Сити Холл» в Красногорске привлекли 16 переводчиков с трех разных языков. Об этом сообщил ТАСС .

Специалисты переводили материалы с таджикского, ингушского и английского языков, в том числе документы, необходимые для международных запросов в правоохранительные органы других государств.

«Оплата услуг всех переводчиков была осуществлена в установленном законом порядке», — добавили в агентстве.

Специалисты также помогали следствию переводить речь обвиняемых во время допросов, так как не все из них уверенно владели русским языком.

Ранее следователи подтвердили, что террористы сбежали из «Крокуса», потому что у них возникли проблемы с оружием. Во время стрельбы два автомата из трех заклинило. Преступники бросили их, сели в машину и направились в сторону границы с Украиной. Они избавились от третьего автомата по дороге.