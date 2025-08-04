Фигуранты уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» на допросе сидят со склоненной головой. Об этом 360.ru рассказала Татьяна Рузанова — одна из потерпевших, посетивших концертный зал 22 марта 2024 года.

Она отметила, что не пострадала от террористической атаки, но испытала сильный стресс, из-за которого ей пришлось обратиться к психологу и принимать антидепрессанты. Потерпевшая также ответила на вопрос о том, как себя ведут подсудимые на публике.

«Тихо, практически все сидят со склоненной головой, отвечают на те вопросы, которые им задают. <…> Не могу сказать, чувствуют они вину или нет», — добавила она.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что преступников необходимо приговорить к высшей мере наказания.

«Кроме расстрела», — уточнила она.

Другой потерпевший — Иван Поморин — рассказал, что ему удалось спастись благодаря гарнитуре, через которую он услышал выстрелы. Он входил в состав съемочной группы и в числе первых эвакуировался из здания вместе с другими сотрудниками.

«Благодаря тому, что мы чуть-чуть раньше вышли, мы остались у двухстворчатых дверей, и нам удалось их расширить», —поделился он.

По его словам, некоторые артисты взяли с собой музыкальные инструменты, из-за чего образовалась давка. Мужчина также обратил внимание, что большая часть жертв теракта погибла из-за пожара.

«От огнестрельных ранений там погибли меньше трети людей. Две трети стали жертвами пожара и удушья, то есть это вопрос безопасности площадки», — добавил он.

Суд рассматривает процесс по делу о теракте в «Крокусе» в закрытом режиме. Такое решение он принял по просьбе стороны обвинения.