Прокуратура взяла на контроль расследование дела о пропаже девочки в Ачинске

Прокуратура Красноярского края взяла на контроль расследование уголовного дела о пропаже 15-леьней школьницы в Ачинске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Решается вопрос о переквалификации уголовного дела», — заявил заместитель ачинского городского прокурора Андрей Аннушкин.

Дело могут переквалифицировать с похищения несовершеннолетней на мошенничество.

Школьница не вернулась домой 18 марта. Ее родители получили видеообращение, на котором девушка извиняется за обман военнослужащих. Отец девочки получил сообщение с требованием перечислить на банковский счет 500 тысяч рублей за выкуп дочери.

Следователи выяснили, что подросток доехала на такси до кладбища и самостоятельно записала видео. Девушку уже нашли. Она призналась правоохранителям, что действовала под руководством телефонных мошенников.