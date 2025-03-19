В Красноярском крае пропала 15-летняя девушка

В городе Ачинск в Красноярском крае сотрудники МВД разыскивают пропавшую 15-летнюю девушку. Об этом 360.ru сообщила представитель местной волонтерской организации.

Согласно ориентировкам, девушка ушла вечером из дома и не вернулась. Она была одета в белый пуховик с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки. У пропавшей светлые волосы, голубые глаза. Она худощавого телосложения и ростом примерно в 175 сантиметров.

В Сети появились сообщения, что школьницу могли похитить. Официально эта информация не подтверждалась.

«Поступила заявка от полиции просто как уход. Нам неизвестно, откуда взято все то, что публикуется в Сети. Мы об этом узнали только утром», — отметила она.

Собеседница 360.ru рассказала, что волонтеров к поиску школьницы пока не подключали.

«Прямого поиска со стороны волонтеров не ведется, просьбы от полиции не было. <…> Если наша помощь потребуется, сотрудники к нам обратятся. Пока такой просьбы не было, мы работаем только информационно», — подчеркнула она.

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