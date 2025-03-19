За похищенную в Ачинске 15-летнюю девочку потребовали выкуп в полмиллиона

Неизвестные требуют выкуп за 15-летнюю девочку в Ачинске — 500 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Kras Mash .

В последний раз школьницу видели, когда она отправилась к подруге. Домой девочка не вернулась и родители забили тревогу. Через несколько часов отцу ребенка прислали видео. Дочь сидела на фоне кладбища и извинялась перед неким «дядей Юрой».

«Признаю свои извинения и соболезнования перед дядей Юрой по прозвищу „комар“, за то, что позволила себе обмануть его на 300 тысяч рублей, под предлогом бронежилета», — заявила школьница на ролике.

Также на видео школьница сказала, что ей позволят вернуться домой, если родители дадут похитителям 500 тысяч рублей.

Пресс-служба СК по Красноярскому краю сообщила, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего. Расследование находится на контроле у руководства Главного следственного управления.

Также 360.ru связался с представителем местной волонтерской организации. Активистка заявила, что к поискам девочки подключились добровольцы.