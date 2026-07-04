Предполагаемый убийца девочки в Ленобласти признал вину

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области признал свою вину. Видео опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в «Максе».

На опубликованных кадрах на вопрос о признании вины мужчина ответил утвердительно.

Девочка ушла собирать грибы 2 июля из СНТ «Захожье-5». Около 17:00 она позвонила родителям и сказала, что возвращается. Домой ребенок не вернулся, полиция и волонтеры продолжали поиски всю ночь.

Тело школьницы со следами насильственной смерти обнаружили утром 3 июля, уже через сутки задержали подозреваемого — 42-летнего местного жителя. Его взяли на вокзале в Гатчинском районе при попытке уехать на поезде.