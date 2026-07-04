Подозреваемого в убийстве девочки, ушедшей за грибами в Ленобласти, задержали

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Задержанным оказался ранее судимый 42-летний местный житель. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый пытался скрыться на железнодорожном транспорте, его поймали в Гатчинском районе. Следователи подали ходатайство о его аресте.

Девочка ушла собирать грибы 2 июля неподалеку от своего участка в СНТ «Захожье-5». Около 17:00 по телефону сказала родителям, что возвращается, и пропала. К поискам, помимо правоохранителей, привлекли волонтеров, искали всю ночь.

Утром тело ребенка обнаружили в полутора километрах от дома.

Ранее появились кадры с камеры наблюдения, запечатлевшие погибшего ребенка. Девочка в желтом дождевике шла по одной из дорог СНТ.