Предполагаемую подельницу главы Долгопрудного арестовали

Вторая фигурантка дела о мошенничестве с котельными в Талдоме почти два месяца проведет в изоляторе. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по Московской области.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемой в мошенничестве избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 29.10.2024 года», — сообщили в ведомстве.

О задержании главы Долгопрудного Владислава Юдина и его знакомой стало известно 12 сентября. Следователь предъявил им обвинение по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество», а чиновнику — еще и по части второй статьи 286 УК России «Превышение должностных полномочий».

По версии следствия, Юдин, будучи главой Талдома, передал городские котельные подконтрольной фирме, а затем распорядился погасить ее долги перед ресурсоснабжающими организациями. Правоохранители оценили ущерб городскому бюджету в 44 миллиона рублей. Главу Долгопрудного, как и его предполагаемую сообщницу, тоже отправили в изолятор до 29 октября.