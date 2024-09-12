Главу Долгопрудного арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал главу Долгопрудного Юдина по делу о мошенничестве до 29 октября

Главе городского округа Долгопрудный избрали меру пресечения в Тверском суде. Обвиняемый в мошенничестве и превышении полномочий Владислав Юдин останется под арестом до 29 октября 2024 года, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — указали в сообщении.

По данным Следственного комитета, чиновник будет находиться под арестом до 29 октября 2024 года. Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования в отношении Юдина.

Согласно предварительной версии, в 2015 году Юдин, занимая пост главы Талдомского городского округа, передал муниципальные котельные подконтрольной фирме. В результате от непогашенной аренды бюджету округа был причинен ущерб в размере четырех миллионов рублей.

Далее глава округа поручил погасить долги фирмы перед ресурсоснабжающими организациями на сумму более 40 миллионов рублей. Для этого Юдин вступил в сговор с директором компании.

Главу городского округа Долгопрудный задержали 12 сентября. В этот же день его доставили в Тверской суд Москвы для избрания меры пресечения.