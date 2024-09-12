Раскрыта фабула уголовного дела главы Долгопрудного Юдина

Задержанному в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий главе городского округа Долгопрудный Владиславу Юдину предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК .

По данным ведомства, занимая пост главы Талдомского городского округа, Юдин передал муниципальные котельные подконтрольной фирме. В результате бюджет округа потерял порядка четырех миллионов рублей от непогашенной аренды.

После вступив в сговор с директором компании глава округа поручил погасить долги фирмы перед ресурсоснабжающими организациями на сумму более 40 миллионов рублей.

Юдину и директору компании предъявили обвинения. Следователи уже провели с ними уголовные действия и подали ходатайство о заключении обоих фигурантов под стражу.

О задержании Владислава Юдина стало известно в четверг, 12 сентября. Изначально он проходил подозреваемым по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. Задержанного главу округа доставили в Тверской суд Москвы для избрания меры пресечения.