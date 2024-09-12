Главу Долгопрудного задержали по делу о мошенничестве

Глава Долгопрудного Юдин стал подозреваемым по делу о мошенничестве

Глава городского округа Долгопрудный стал подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий. После задержания следователи подали ходатайство в суд об избрании для него меры пресечения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.

В ведомстве заявили, что приступили к рассмотрению ходатайства следователя об избрании задержанному главе городского округа меры пресечения.

По версии криминалистов, Юдин подозревается в мошенничестве в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Следователи попросили об отправке задержанного под стражу.

«Тверской районный суд города Москвы приступил к рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения главе городского округа Долгопрудный Владиславу Юдину», — заявили в пресс-службе.

Сегодня же стало известно о задержании по подозрению в мошенничестве генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова.

По версии следствия, предприниматель завышал цены по контрактам с Минобороны, похитив таким способом 20 миллионов рублей.