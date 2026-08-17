Пострадавшая при нападении в Уфе семья с двумя сестрами является благополучной

Семья, которая пострадала во время нападения 16-летней школьницы на двух сестер в Уфе, не состоит на учете органов опеки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка по Башкирии Ольгу Панчихину.

Семья является благополучной. Маме двух сестер, которая находится помогают психологи.

ЧП случилось в одной из квартир в доме на улице Высотной: школьница пришла в гости к сестрам, которым 16 лет и девять лет соответственно, ранила их ножом. Взрослых дома не было.

Пострадавших госпитализировали и прооперировали. При этом старшая девочка — в крайне тяжелом состоянии. У младшей же состояние стабильное.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Как выяснили в СК, девочка ранила сестер из-за личной неприязни.