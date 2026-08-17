Состояние одной из пострадавших от ножевых ударов девочек в Уфе крайне тяжелое

Состояние одной из девочек, пострадавших от ножевого ранения в Уфе, врачи оценили как крайне тяжелое. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава региона в беседе с РИА «Новости» .

Девочек 16 и девяти лет с ножевыми ранениями отправили в больницу в карете скорой. Медики оказывают пациенткам необходимую помощь. Ситуацию контролирует министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

«Дети были экстренно прооперированы. Старшая девочка сейчас в крайне тяжелом состоянии. Состояние младшей оценивается как тяжелое, стабильное», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе СК по Башкирии сообщили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело. Как выяснили следователи, ЧП случилось во время ссоры, 16-летняя девушка ударила ножом сверстницу и ее девятилетнюю сестру. Подозреваемую задержали.