Девочка в Уфе напала с ножом на двух сестер

МВД: в Уфе 16-летняя девочка ударила ножом сестер 9 и 16 лет

В Уфе 16-летняя девочка нанесла ножом удары двум сестрам девяти и 16 лет, а затем скрылась. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкортостану.

ЧП произошло в квартире по улице Высотной. Правоохранители задержали нападавшую, пострадавших доставили в больницу, их состояние пока не известно. Обстоятельства нападения выясняются.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга в начале июля на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве школьницы в Тосненском районе Ленобласти.

В СК отмечали, подозреваемый мужчина напал на девочку для изнасилования, но получил серьезный отпор, нанес минимум 29 ударов ножом и задушил лямкой рюкзака.