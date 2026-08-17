СК завел дело после нападения с ножом на двух сестер в Башкирии

СК Башкирии завел дело после нападения девочки с ножом на двух сестер в Уфе

Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух девочек в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что 16-летняя девушка на почве личных неприязненных отношений нанесла ножевые ранения сверстнице и ее девятилетней сестре. Пострадавших доставили в больницу, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

«Следствие планирует ходатайствовать об избрании задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в СК.

Правоохранители проводят следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Прокуратура по региону уточнила в телеграм-канале, что взяла расследование уголовного дела под свой контроль. Ведомство даст оценку работе органов профилактики.

Ранее в Солнечногорске неизвестный напал с ножом на двух прохожих мужчин. Один человек скончался, другого успели привезти в больницу с ранениями. СК завел уголовное дело об убийстве.