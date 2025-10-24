Пособника террористов задержали в Москве

Сотрудники Управления ФСБ по Москве и Московской области совместно с коллегами из Хакасии задержали причастного к финансированию терроризма москвича 1994 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что мужчина разделял идеологию одной из запрещенных на территории России международных террористических организаций. Он переводил деньги ее участнику, делая вклад в обеспечение структуры.

Следователи завели уголовное дело, подозреваемого этапировали в Хакасию.

Ранее спецслужба завершила расследование уголовного дела законспирированной исламистской ячейки в Джанкойском районе Крыма. Радикалов задержали в феврале, она вербовали сторонников среди мусульман для участия в террористической группировке. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.