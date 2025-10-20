Дело против пятерых исламистов в Крыму передали в суд

ФСБ завершила расследование уголовного дела против законспирированной в Джанкойском районе исламистской ячейки и передала материалы в суд. Об этом сообщили в пресс-службе управления ведомства по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, задержанные в феврале радикалы вербовали на полуострове сторонников среди мусульман. Против них возбудили уголовное дело по статье об организации террористической группировки и участии в ней. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Тогда же, в феврале, в Псковской области сотрудники ФСБ ликвидировали исламистов, готовивших теракт на железнодорожном вокзале и прятавших бомбу в частном доме.