После взрыва газа в жилом доме в Белореченске возбудили дело

После взрыва в жилом доме в Белореченске возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, Об этом заявили в пресс-службе регионального СКР.

«По предварительным данным, пострадавшие с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. Точное число пострадавших и степень тяжести вреда, причиненного их здоровью, в настоящее время устанавливаются», — подчеркнули в ведомстве.

Минувшей ночью в многоэтажном жилом доме в Белореченске в Краснодарском крае прогремел взрыв, после чего обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов.

Повреждения получили не менее восьми квартир. По предварительным данным, возможная причина ЧП — взрыв бытового газа.

В результате случившегося пострадали три местных жителя. Один из них получил ожоги 70% тела.