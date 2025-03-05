Пострадавший от взрыва в Белореченске получил ожоги 70% тела

Один из пострадавших от взрыва в Белореченске на Кубани получил ожоги 70% тела. Об этом в Telegram-канале сообщил главы Белореченского муниципального района Сергей Сидоренко.

По словам главы района, спецслужбы прибывшие на место происшествия выявили разрушение четвертого и пятого этажей здания. На месте сейчас работают спасители.

Как рассказал Сидоренко, пострадали два человека. Один из пострадавших 1992 года рождения получил ожоги 70% тела, он сейчас находится в реанимации. У второго пострадавшего диагностировали перелом бедра.

Кроме этого, в пункты временного размещения направлен 21 житель дома. Им предоставили питание и все необходимое.

Ранее в МЧС предположили, что в доме могла взорваться газовоздушная смесь.