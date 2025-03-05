Мощный взрыв прогремел в многоэтажке в Белореченске

В Белореченске произошел взрыв в многоэтажном доме

Взрыв раздался в многоэтажном жилом доме в Белореченске в Краснодарском крае. Об этом источник сообщил РЕН ТВ .

По данным собеседника телеканала, после взрыва обрушилось перекрытие между этажами. Повреждения получили не менее восьми квартир.

Предварительно, пять человек получили ранения, данные о погибших уточняются. По данным Shot, возможная причина ЧП — взрыв бытового газа. На месте работают экстренные службы.

Официальные власти пока информацию о взрыве не подтверждали. Подробности уточняются.

UPD: Информацию о взрыве в доме подтвердила пресс-служба МЧС России. Предварительно, взорвался газ. Обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами в одном подъезде.

Прибывшие на место медики оказали помощь пятерым пострадавшим. Спасатели эвакуировали из дома 54 человека, среди них 12 детей. Власти уже организовали работу пункта временного размещения граждан.

Ранее сильный взрыв прогремел в Уфе. Перед этим местные жители слышали жужжание беспилотника. После взрыва в небе появилось зарево от пожара.