Три человека пострадали из-за взрыва газа в жилом доме в Белореченске

При взрыве газа в жилом доме в Белореченске пострадали три человека. О последствиях ЧП в Краснодарском крае сообщила пресс-служба МЧС.

Детей среди пострадавших нет, уточнили в ведомстве. Из-за взрыва обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов.

«Пятерым жильцам оказывается помощь. Эвакуированы 54 человека, в том числе 12 детей», — отметили в ведомстве.

Для жильцов организовали пункт временного размещения. Сейчас там находятся 25 человек, в том числе пять детей. На место ЧП прибыли 140 спасателей и 38 единиц техники.

В результате взрыва пострадали не менее восьми квартир.

Ранее крупный пожар произошел в Туапсе. В двухэтажном жилом доме в районе морского порта произошел взрыв газа, пострадал человек — мужчина получил сильные ожоги. Из здания эвакуировали 18 жильцов, в том числе двоих детей.