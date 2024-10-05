После пожара в хабаровском театре арестовали представителей ремонтной организации

В Хабаровске заключили под стражу директора и начальника смены подрядной организации, которая проводила ремонт в горевшем краевом музыкальном театре. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Сотрудников компании заподозрили в нарушении правил безопасности при проведении ремонтных работ и организации незаконной миграции.
Третьего октября при ремонте в театре произошел пожар. Часть иностранных рабочих подрядной организации находились в России незаконно. Прокуратура Хабаровского края взяла на контроль расследование уголовного дела.
Огонь в хабаровском театре распространился на площади в тысячу квадратных метров. К локализации пожара привлекли 39 человек и восемь единиц техники. В результате пожара обрушилась кровля и часть фасада здания.
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