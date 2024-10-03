Фасад и часть кровли обрушились у горящего театра музкомедии в Хабаровске

МЧС: при тушении горящего театра в Хабаровске взорвались 4 баллона с газом

Кровля частично обрушилась в горящем театре музыкальной комедии в Хабаровске, спасатели наращивают силы. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС РФ.

«Кровля обрушилась над фойе. Наращивается группировка. Пожар тушат более 50 специалистов и 11 единиц техники», — заявили в ведомстве.

Позже в МЧС заявили, что у здания также обрушились фасад и наружная стена. Во время тушения случился взрыв четырех баллонов с газом. Площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Также пресс-служба ведомства опубликовала кадры с места событий. На них видны большие клубы темного дыма и работа спасателей.