Кровля частично обрушилась в горящем театре музыкальной комедии в Хабаровске, спасатели наращивают силы. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС РФ.
«Кровля обрушилась над фойе. Наращивается группировка. Пожар тушат более 50 специалистов и 11 единиц техники», — заявили в ведомстве.
Позже в МЧС заявили, что у здания также обрушились фасад и наружная стена. Во время тушения случился взрыв четырех баллонов с газом. Площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Также пресс-служба ведомства опубликовала кадры с места событий. На них видны большие клубы темного дыма и работа спасателей.
Фасад и часть кровли обрушились у горящего театра музкомедии в Хабаровске
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