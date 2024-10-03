Здание Краевого музыкального театра загорелось в Хабаровске
МЧС: в Хабаровске загорелся Краевой музыкальный театр, его тушат 39 человек
В Хабаровске загорелось здание Краевого музыкального театра, сообщила пресс-служба регионального МЧС. На место происшествия отправились пожарные.
К локализации пожара привлекли 39 человек и восемь единиц техники. Спасатели проводят разведку помещений, информации о возможных пострадавших пока нет.
«Горит обшивка и кровля здания на тысяче квадратных метрах», — уточнили в пресс-службе МЧС России.
Представители экстренных служб уточняют информацию.
Кадры с места ЧП опубликовал РЕН ТВ. Началось обрушение конструкций здания, его охватило мощное пламя, черный дым видно из других районов города.
Днем 2 октября в Екатеринбурге загорелся Театр музыкальной комедии. В результате пожара погиб человек.