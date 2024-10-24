Посадка вертолета санавиации в нижегородском лесу стала поводом для уголовного дела

Следователи возбудили уголовное дело после жесткой посадки вертолета санавиации в Нижегородской области. В рамках расследования проведут несколько экспертиз, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Вертолет приземлился в лесу в двух километрах северней поселка Малая Овсянка. По информации Следкома, он разрушен, владелец воздушного судна понес большой ущерб, а члены экипажа и пассажиры получили многочисленные травмы.

Следователи возбудили уголовное дело по части первой статьи 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба». Правоохранители назначат ряд экспертиз, чтобы установить причины и обстоятельства ЧП.

В больницу после жесткой посадки попали все пять человек, находившиеся на борту, сообщил Минздрав. Из них двое находились в тяжелом состоянии. Вертолет выполнял рейс из Уренского района в Нижний Новгород.