Появились кадры с места крушения вертолета в Нижегородской области

Место жесткой посадки вертолета в Нижегородской области сняли на видео

К месту жесткой посадки вертолета в Нижегородской области прибыли сотрудники МЧС, сообщила пресс-служба ведомства. Их помощь потребовалась четырем пострадавшим — пилоту, двум медикам и пациенту.

Спасатели организовали эвакуацию людей из поврежденного вертолета, который потерпел крушение в районе деревни Малая Овсянка. Их на носилках перенесли в карету скорой помощи.

Всех пострадавших уже доставили в областную больницу имени Семашко. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Кадры с места жесткой посадки оказались в распоряжении 360.ru. На них видно, что винтокрылая машина завалилась на бок среди деревьев.

Крушение воздушного судна произошло, когда вертолет выполнял задачу по санитарной авиационной эвакуации. Он вылетел из Уренского района и должен был доставить женщину в одну из больниц Нижнего Новгорода, однако рухнул в Семеновском районе.