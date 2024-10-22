Санитарный вертолет жестко приземлился в Нижегородской области

В Нижегородской области совершил жесткую посадку санитарный вертолет. Один из пилотов пострадал, все находившиеся на борту выжили. Как сообщило РИА «Новости» , такие данные привели в региональном Минздраве.

«Один из бортов нижегородской санитарной авиации совершил жесткую посадку в ходе выполнения санитарного вылета», — подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве отметили, что вся информация о случившемся поступает в оперативном режиме, ее нужно уточнять.

На место ЧП уже выехали медики из ближайших учреждений здравоохранения. Туда же направили борт санитарной авиации из соседней области.

Известно, что совершивший жесткую посадку вертолет выполнял вылет в рамках госконтракта с АО «Национальная служба санитарной авиации».

В Якутии ранее потерпел крушение самолет Ан-3. Он жестко приземлился возле Олекминска, один из находившихся на борту людей погиб. СК возбудил уголовное дело.