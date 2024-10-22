Пять человек госпитализировали после жесткой посадки вертолета в Нижегородской области

После жесткой посадки вертолета в Нижегородской области в больницу экстренно отправили всех находившихся на борту — экипаж и пациента. Об этом со ссылкой на данные регионального Минздрава сообщил ТАСС .

«В настоящий момент в областной клинической больнице находятся все пятеро человек, которые были на борту», — уточнила министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.

Состояние двух пострадавших медики оценили как тяжелое, еще у троих состояние средней тяжести. Им оказывают всю необходимую помощь.

У одного из пилотов вертолета сильных повреждений не выявили, но врачи посоветовали ему в ближайшее время оставаться под наблюдением.

Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Нижегородской области 22 октября. С места крушения находившихся на борту эвакуировали сотрудники МЧС.