Погибший вместе с начальником войск РХБЗ Игорем Кириловым при взрыве в Москве Илья Поликарпов был очень порядочным человеком, часто привозил гуманитарную помощь для военных. Об этом 360.ru рассказал его друг, руководитель «Русского наследия» Владимир Хмелев.

«Мы дружили с юности, Илья — очень порядочный человек. Наверное, даже были лучшими друзьями. У него остались жена и двое сыновей», — сказал он.

Хмелев добавил, что погибший Поликарпов поддерживал фонд, который помогает войскам, доставлял гуманитарную помощь для бойцов, а также сам неоднократно выезжал в зону боевых действий.

Утром во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте прозвучал мощный взрыв. В результате ЧП погибли начальник войск РХБЗ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, который прибыл за высокопоставленным военным. Взрывное устройство было заложено в электровелосипед рядом с домом.