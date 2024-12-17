В СФ назвали невосполнимой потерей гибель начальника войск РХБЗ Кириллова

Виновные в смерти начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова должны быть наказаны. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады», — сообщил сенатор.

Он назвал смерть Кириллова потрясением и невосполнимой потерей. Он выразил соболезнования семье генерала, а также близким его водителя, который тоже погиб в результате взрыва.

Косачев напомнил, что плотно сотрудничал с военачальником по вопросам парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине. Сенатор высоко оценил его профессиональные и личные качества.

«Он проявил в ходе нашей совместной работы лучшие человеческие качества — порядочность, внимательность и стрессоустойчивость», — поделился он.

Взрыв, при котором погиб Кириллов и его помощник, прогремел утром 17 декабря. Как стало известно 360.ru, сила взрыва разрушила подъездное остекленение с первого по третий этаж. Также пострадали два автомобиля, припаркованные рядом.

Причиной случившегося стало взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший недалеко от входа в подъезд.

На место трагедии прибыла инженерно-саперная служба.