В СФ назвали невосполнимой потерей гибель начальника войск РХБЗ Кириллова
Виновные в смерти начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова должны быть наказаны. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«Убийцы будут наказаны. Вне всякого сомнения и без пощады», — сообщил сенатор.
Он назвал смерть Кириллова потрясением и невосполнимой потерей. Он выразил соболезнования семье генерала, а также близким его водителя, который тоже погиб в результате взрыва.
Косачев напомнил, что плотно сотрудничал с военачальником по вопросам парламентского расследования деятельности американских биолабораторий на Украине. Сенатор высоко оценил его профессиональные и личные качества.
«Он проявил в ходе нашей совместной работы лучшие человеческие качества — порядочность, внимательность и стрессоустойчивость», — поделился он.
Взрыв, при котором погиб Кириллов и его помощник, прогремел утром 17 декабря. Как стало известно 360.ru, сила взрыва разрушила подъездное остекленение с первого по третий этаж. Также пострадали два автомобиля, припаркованные рядом.
Причиной случившегося стало взрывное устройство, заложенное в самокат, стоявший недалеко от входа в подъезд.
На место трагедии прибыла инженерно-саперная служба.