Полиция начала поиски «заминировавшего» машину Картаполова

Сообщившему о бомбе в машине депутата Госдумы Андрея Картаполова хулигану грозит тюремный срок. Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил о возбуждении дела.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России „Заведомо ложное сообщение об акте терроризма“», — сказал он.

О том, что авто председателя комитета Госдумы по обороне заминировано, полиции сообщил неизвестный. Взрывотехники выехали на подземную парковку жилого дома в Ружейном переулке в Москве, их работа попала на видео. Специалисты обследовали машину, но ничего подозрительного не нашли. Картаполов подтвердил журналистам, что знал о лжеминировании.

Хотя этот вызов оказался ложным, силовикам в России пришлось поработать и с настоящими преступлениями. В 2024 году они предотвратили 190 терактов.