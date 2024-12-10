За год в России предотвратили 190 терактов

НАК сообщил о предотвращении 190 терактов в России с начала 2024 года

С начала года в России предотвратили 190 терактов. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета после заседания, на котором подвели итоги годовой работы.

«Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов», — заявили в спецслужбах.

Там уточнили, что шесть из них планировались как расстрелы в школах и других учебных заведениях.

Несколько дней назад крупный теракт предотвратили в Дагестане. Сотрудники ФСБ задержали 12 мужчин, которые входили в законспирированную ячейку одной из запрещенных в России террористических организаций.

У них изъяли стрелковое оружие, боеприпасы, два самодельных взрывных устройства и 20 мешков с аммиачной селитрой.