Появилось видео задержания участниц женской террористической ячейки в Татарстане
Задержание членов женской ячейки международной террористической организации в Татарстане сняли на видео. Ролик показала пресс-служба ЦОС ФСБ.
На кадрах видно, как силовики вошли в дом представителей структуры. Одна из женщин попыталась спрятаться в ванной комнате. Сотрудники ФСБ сняли на видео изъятую технику и экстремистскую литературу.
О пресечении деятельности женской террористической ячейки стало известно утром 18 сентября. По данным ФСБ, члены организации вербовали россиян и распространяли террористическую идеологию.
До этого по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией задержали жителя Нижегородской области. У мужчины изъяли деньги и другие доказательства связи со структурой.
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