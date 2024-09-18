Появилось видео задержания участниц женской террористической ячейки в Татарстане

Задержание членов женской ячейки международной террористической организации в Татарстане сняли на видео. Ролик показала пресс-служба ЦОС ФСБ.

На кадрах видно, как силовики вошли в дом представителей структуры. Одна из женщин попыталась спрятаться в ванной комнате. Сотрудники ФСБ сняли на видео изъятую технику и экстремистскую литературу.

О пресечении деятельности женской террористической ячейки стало известно утром 18 сентября. По данным ФСБ, члены организации вербовали россиян и распространяли террористическую идеологию.

До этого по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией задержали жителя Нижегородской области. У мужчины изъяли деньги и другие доказательства связи со структурой.