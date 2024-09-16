Нижегородца арестовали за участие в запрещенной террористической организации

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали местного жителя. Его арестовали за сотрудничество с террористическим «Легионом „Свобода России“»*, сообщила пресс-служба силового ведомства.

Злоумышленник по собственной инициативе вышел на контакт с представителем организации и выполнил несколько поставленных ему задач. Мужчину задержали во время очередного задания.

Силовики обыскали жилье нижегородца и изъяли деньги, а также другие предметы, которые доказали его связь с «Легионом „Свобода России“»*. Помимо всего прочего, мужчина распространял в Сети сведения, оправдывающие деятельность террористической организации.

Ранее ФСБ задержала жителя Новгородской области, который собирался сбежать на Украину через Брянскую область и вступить в ряды ВСУ. Россиянин общался с представителями «Легиона „Свобода России“»* и «Русского добровольческого корпуса»*.

* Признаны террористическими и запрещены в России.