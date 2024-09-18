Женскую террористическую ячейку накрыли в Татарстане
ФСБ пресекла в Татарстане деятельность женской террористической ячейки
Федеральная служба безопасности пресекла деятельность женской ячейки международной террористической организации в Татарстане. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
Представители организации вербовали в свои ряды россиян. Члены ячейки распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине «всемирного халифата».
Сотрудники ФСБ провели обыски жилья представителей ячейки, изъяли экстремистскую литературу, средства связи и электронные носители информации.
«Следственным подразделением УФСБ России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — заявили в ФСБ.
В понедельник сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией. Мужчину арестовали.