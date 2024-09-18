Женскую террористическую ячейку накрыли в Татарстане

ФСБ пресекла в Татарстане деятельность женской террористической ячейки

Фото: РИА «Новости»

Федеральная служба безопасности пресекла деятельность женской ячейки международной террористической организации в Татарстане. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Представители организации вербовали в свои ряды россиян. Члены ячейки распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине «всемирного халифата».

Сотрудники ФСБ провели обыски жилья представителей ячейки, изъяли экстремистскую литературу, средства связи и электронные носители информации.

«Следственным подразделением УФСБ России по Республике Татарстан  возбуждено уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — заявили в ФСБ.

В понедельник сотрудники УФСБ по Нижегородской области задержали местного жителя по подозрению в сотрудничестве с террористической организацией. Мужчину арестовали.

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