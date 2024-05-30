Появилось видео с возможным убийцей работницы трапезной храма

СК показал кадры с подозреваемым в убийстве работницы трапезной в Подмосковье

Фото: Unsplash

Подмосковного бездомного подозревают в том, что он зверски убил работницу трапезной храма, зарезав ее ножом. Видеозапись с мужчиной опубликовали в пресс-службе Следственного комитета.

На кадрах видно, что мужчину приводят к следователю. Сотрудница ведомства задает подозреваемому вопрос о том, понимает ли он, почему его задержали.

«Да, я убил», — признался мужчина.

Подозреваемому назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Убийство произошло утром 30 мая в православном храме Петра и Павла в Сергиевом посаде. По подозрению в совершении преступления полиция задержала мужчину 1973 года рождения. По информации источника 360.ru, задержанный родился в Харькове и являлся кандидатом в мастера спорта по шахматам.

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