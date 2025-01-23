Появилось видео с оглашением приговора жителю Москвы за госизмену

Жителя Москвы отправили в колонию строгого режима на 17 лет за госизмену. В распоряжение 360.ru попали кадры из зала суда во время оглашения приговора.
Дмитрий Шатресов 1984 года рождения незаконным путем получил сведения, которые относятся к государственной тайне, и планировал передать их разведке США. В январе 2024 года его задержали сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области при попытке передачи собранных данных.
Суд приговорил москвича к 17 годам заключения и штрафу в размере 100 тысяч рублей. После выхода из колонии он будет ограничен в свободе в течение года.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Верховный суд Республики Крым ранее приговорил к 18 годам заключения бывшего адвоката из Ялты Виталия Хоменко за госизмену. Он передавал службе безопасности Украины сведения о сотрудниках правоохранительных органов России.
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