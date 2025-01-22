Россиянина Шатресова приговорили к 17 годам за госизмену

Московский городской суд признал россиянина Дмитрия Шатресова виновным в государственной измене и приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов столицы.

Кроме того, Шатресову предстоит выплатить штраф, а после выхода из-за решетки он будет еще год ограничен в свободе.

Следствие и суд в общей сложности шли около года. Подсудимому вменяли конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством, но потом, вероятно, переквалифицировали обвинение. Другие подробности дела не уточняются.

Ранее Верховный суд Крыма признал виновным в госизмене бывшего ялтинского адвоката Виталия Хоменко и заочно приговорил его к 18 годам строгого режима. Согласно приговору, Хоменко сотрудничал с СБУ, передавая ей информацию о полицейских, служащих на полуострове, а после начала спецоперации вступил в украинскую армию.