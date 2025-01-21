Бывшего ялтинского адвоката признали виновным в госизмене

Верховный суд Республики Крым приговорил бывшего адвоката из Ялты Виталия Хоменко к 18 годам колонии строгого режима за госизмену. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Согласно материалам прокуратуры, с октября 2020 года по февраль 2021 года мужчина, находясь на территории Украины, сотрудничал со службой безопасности Украины, передавая собранные сведения о сотрудниках правоохранительных органов России, проходивших службу на территории Крыма.

А с ноября 2022 года по июнь 2024 года он в составе ВСУ принимал участие в боевых действиях против России. При этом он был командиром отдельной горно-штурмовой бригады.

Суд признал Хоменко виновным по статье 275 УК РФ (государственная измена) и заочно приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год и 10 месяцев, а также штрафом в размере три миллиона рублей.

Ранее ФСБ задержала россиянина, который передавал фотографии топливно-энергетического комплекса в Подмосковье военной разведке Украины.