Появилось видео с мужчиной, расчленившим арендодателя в Москве

В Москве 36-летний мужчина зарубил топором владельца квартиры, в которой проживал, а после расчленил его тело и спрятал в сумках. Видео с подозреваемым появилось в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, как он достает сумку из багажника автомобиля и тащит по улице. Мужчине явно было тяжело, периодически он делал передышки.
Подозреваемым оказался уроженец Ульяновска. Он сознался в содеянном. На допросе злоумышленник заявил, что снимал комнату у своей жертвы. На преступление он решился из корыстных соображений: надеялся продать квартиру и решить материальные проблемы.
Мужчина нанес арендодателю не меньше 15 ударов топором, а после отвез расфасованные части его тела в безлюдные места. В одну из сумок он поместил голени и кисти рук своей жертвы, в другую — голову и нижние конечности.
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