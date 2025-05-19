Появилось видео с мужчиной, расчленившим арендодателя в Москве

В Москве 36-летний мужчина зарубил топором владельца квартиры, в которой проживал, а после расчленил его тело и спрятал в сумках. Видео с подозреваемым появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как он достает сумку из багажника автомобиля и тащит по улице. Мужчине явно было тяжело, периодически он делал передышки.

Подозреваемым оказался уроженец Ульяновска. Он сознался в содеянном. На допросе злоумышленник заявил, что снимал комнату у своей жертвы. На преступление он решился из корыстных соображений: надеялся продать квартиру и решить материальные проблемы.

Мужчина нанес арендодателю не меньше 15 ударов топором, а после отвез расфасованные части его тела в безлюдные места. В одну из сумок он поместил голени и кисти рук своей жертвы, в другую — голову и нижние конечности.