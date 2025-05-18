Москвич расчленил знакомого и спрятал части тела в сумках

В Москве мужчина убил и расчленил знакомого, а фрагменты тела сложил в сумки и спрятал в разных районах. В пресс-службе столичного СК сообщили, что возбуждено уголовное дело.

Черную сумку, внутри которой лежало тело мужчины с отрубленными конечностями, нашли в ночь на 18 мая 2025 года возле дома на Заповедной улице. Затем на территории парковой зоны «Яуза» обнаружена еще одна сумка — в ней тоже лежали останки.

«По предварительным данным, убийство совершил знакомый потерпевшего, после чего, с целью скрыть следы преступления, он расчленил тело, упаковал останки в сумки и оставил в различных местах», — уточнили в СК.