Мужчина, зарубивший и расчленивший арендодателя в Москве, признался во всем

СК: зарубивший арендодателя в Москве мужчина признал вину

ГСУ СК России по Москве
Фото: ГСУ СК России по Москве/Telegram

Зарубивший арендодателя мужчина в Москве дал признательные показания. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления СКР.

Обвиняемый арендовал комнату у жертвы. Во время допроса нападавший рассказал, что действовал из корыстных побуждений.

«Ранее я часто думал о том, чтобы убить потерпевшего и продать его квартиру. Однако твердое намерение у меня сформировалось именно 13 мая 2025 года после моего увольнения», — рассказал обвиняемый следователям.

Он нанес жертве 15 ударов топором, а весь процесс снимал на камеру. Потом мужчина расчленил тело знакомого, положил в две сумки и отвез в безлюдные места.

Против него возбудили уголовное дело. Бабушкинская межрайонная прокуратура взяла расследование под контроль. Также столичная прокуратура опубликовала видео, на котором, вероятно, запечатлен подозреваемый.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте