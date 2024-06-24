Появилось видео с ликвидированными боевиками в Дербенте

Появились кадры с двумя убитыми боевиками в Дербенте. Видео опубликовало управление МВД по Дагестану в своем Telegram-канале .

Национальный антитеррористический комитет сообщил о завершении активной части КТО в Дербенте. При этом режим контртеррористической операции пока сохраняется по всему Дагестану.

«В городе Дербенте активная фаза контртеррористической операции завершена. в ходе КТО ликвидировано двое бандитов», — уточнили в ведомстве.

Ранее в Дербенте в ходе перестрелки с террористами получил тяжелое ранение начальник отдела полиции города Дагестанские Огни, приехавший на подмогу к коллегам. Позже в МВД сообщили, что врачи не смогли помочь полицейскому — он погиб.

Вооруженные боевики напали на две церкви и синагогу в Махачкале и Дербенте. В Дербенте они убили православного священника Николая Котельникова. Священнослужителю перерезали горло.