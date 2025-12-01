Появилось видео с ликвидированным пособником ГУР, планировавшим теракт в Крыму

Завербованный ГУР Украины агент хотел заложить взрывчатку под автомобиль офицера. Злоумышленники планировали подорвать машину, когда в нее зайдет военный.

Когда исполнитель попытался положить взрывчатку, к нему вышли сотрудники ФСБ. Он открыл огонь по ним. В итоге мужчину нейтрализовали. У него нашли средства связи с вербовщиком и фрагменты взрывного устройства западного производства.

ФСБ выяснила, что организатором теракта стал 41-летний сотрудник ГУР Рустем Фахриев. Одного из его пособников — жителя Крыма, уже задержали и возбудили уголовное дело.

По данным следователей, Фахриев вместе с сообщниками были готовы уничтожить кого угодно. Если бы в автомобиль со взрывчаткой вошел не офицер, а его жена или ребенок — команду взрыва все равно бы выполнили.