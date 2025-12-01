ФСБ предотвратила убийство офицера Минобороны в Крыму

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности сумели предотвратить убийство одного из старших офицеров Минобороны России. Об этом сообщил РБК .

Преступление собирался совершить гражданин Украины. Он намеревался взорвать военного в его личной машине по заданию ГУР.

«Исполнитель теракта нейтрализован при закладке взрывчатки под автомобиль и оказании вооруженного сопротивления сотрудникам ФСБ России», — заявили в ведомстве.

Правоохранители также установили личность организатора теракта. Им стал 41-летний сотрудник украинской разведки Рустем Фахриев. Одного из его пособников, жителя Крыма, задержали и завели против него уголовное дело.

Ранее стало известно, что ФСБ сорвала теракт на магистральном газопроводе в Подмосковье. Взрывчатку устанавливал завербованный СБУ мужчина.