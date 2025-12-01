Российские силовики не допустили теракт в Крыму, где планировали атаковать одного из офицеров Минобороны. Причем сотрудники ФСБ не просто предотвратили преступление, но и раскрыли целую агентурную сеть. Организатором покушения стал сотрудник ГУР Рустем Фахриев. Подробнее о ЧП рассказали источники сайта KP.RU .

Кто такой Фахриев?

У Фахриева было два гражданства — России и Украины. Заявление на получение российского паспорта подал в 2014 году. Документ так и не забрал, но и от гражданства не отказался.

Его биография проливает свет на характер кадров в украинской разведке: окончил Одесский военный институт, потом стал активным сторонником радикального «Меджлиса крымско-татарского народа»*, который финансировали разные западные фонды.

Лидеры организации Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев учинили экономическую блокаду Крыма. Сейчас работают депутатами в Раде и живут в Киеве. В России против них возбудили уголовные дела.

«В 2014 году [Фахриев] выехал из Крыма, вступил в националистический батальон „Донбасс-Украина“ и поехал на АТО (антитеррористическую операцию), которую развернул Киев против Донбасса. Там воевал в десантно-штурмовых войсках. А потом поступил в Главное разведуправление Украины», — заявил источник журналистов в российских спецслужбах.