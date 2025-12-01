«Давай просто *** кого-нибудь уже убьем»: как агенты ГУР планировали крупный теракт в Крыму
Появились детали подготовки теракта против российского офицера в Крыму
Российские силовики не допустили теракт в Крыму, где планировали атаковать одного из офицеров Минобороны. Причем сотрудники ФСБ не просто предотвратили преступление, но и раскрыли целую агентурную сеть. Организатором покушения стал сотрудник ГУР Рустем Фахриев. Подробнее о ЧП рассказали источники сайта KP.RU.
Кто такой Фахриев?
У Фахриева было два гражданства — России и Украины. Заявление на получение российского паспорта подал в 2014 году. Документ так и не забрал, но и от гражданства не отказался.
Его биография проливает свет на характер кадров в украинской разведке: окончил Одесский военный институт, потом стал активным сторонником радикального «Меджлиса крымско-татарского народа»*, который финансировали разные западные фонды.
Лидеры организации Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев учинили экономическую блокаду Крыма. Сейчас работают депутатами в Раде и живут в Киеве. В России против них возбудили уголовные дела.
«В 2014 году [Фахриев] выехал из Крыма, вступил в националистический батальон „Донбасс-Украина“ и поехал на АТО (антитеррористическую операцию), которую развернул Киев против Донбасса. Там воевал в десантно-штурмовых войсках. А потом поступил в Главное разведуправление Украины», — заявил источник журналистов в российских спецслужбах.
Был готов уничтожить кого угодно
Для теракта в Крыму Фахриев завербовал гражданина Украины. Тот по его указке должен был подорвать военнослужащего, заложив в его машину взрывчатку «Си-4» западного производства. Ее мужчине передали кураторы.
В Сети оказался диалог Фахриева с завербованным агентом.
Фахриев: — Давай просто *** кого-нибудь уже убьем, какого-нибудь генерала и ***.
Агент: — Ну да, я понял, все так легко и просто, хорошо (скептически).
Фахриев: — Ну, а че…
Агент: Да ниче, че, генерала (саркастично).
Однако террористы были готовы убивать не только российских военнослужащих и чиновников, но и женщин и детей. Это доказала другая расшифровка их диалога с агентом.
Тогда Фахриев заявил буквально следующее: «Задача сейчас просто, первоначально — вычислить эти машины. А дальше я уже говорю ***, как делать с мокрухой. Дверь может открыть ребенок, дверь может открыть жена. Если откроет жена, надо ее сразу ***, понимаешь. И ребенка нужно сразу ***. Взорвать, зарезать, взрывчатку подложить.
Он предупредил, что ничто не должно помешать теракту. Даже если в машину не зайдет нужный им офицер. Для злоумышленника было важно, чтобы взрыв в любом случае состоялся.
* Признана экстремистской и запрещена в России.