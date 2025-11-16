Появилось видео из квартиры в Балашихе, где нашли обезглавленное тело ребенка

Оперативное видео с предположительного места убийства ребенка в Балашихе разместили в Telegram-канале Следственного комитета. В квартире работают следователи и криминалисты.

Эксперты изымают вещественные доказательства в квартире, где обнаружили обезглавленное тело шестилетнего мальчика. Труп нашли на балконе. По результатам осмотра будет назначен комплекс судебных экспертиз.

Ранее голову ребенка в рюкзаке выловили из Гольяновского пруда на востоке столицы. Останки случайно обнаружил рабочий, обустраивающий набережную. Пруд обследовали водолазы, но других фрагментов тела не нашли. По предварительной версии, ребенка задушили, потом отрезали голову. Следователи заподозрили в преступлении отца ребенка, который злоупотребляет наркотическими веществами.

Позже выяснилось, что мать убитого мальчика состоит на учете у психиатра. Женщина увлекается наркотиками, соседи жаловались на ее агрессию и жестокое обращение с ребенком.